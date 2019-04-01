Евгений Кузнецов – о 50 голах Овечкина: "Человек пишет историю"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов был уверен, что капитан и его одноклубник форвард Александр Овечкин забьет 50 шайб в текущем сезоне НХЛ. Об этом 26-летний спортсмен рассказал в интервью "СЭ".

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампой-Бэй" (6:3). Теперь на счету российского нападающего 51 шайба в этом сезоне.

– Конечно, это большое событие. Человек пишет историю, что всегда приятно. Очень рад за него.

– До игры в Тампе у него чувствовалась легкая нервозность? Все-таки всего один гол в шести матчах.

– Нет-нет. Думаю, он был уверен, что забьет 50. И мы в том же не сомневались. Просто, если честно, игр 15 назад я надеялся на 60. Просто знаю Сашу, если у него пойдет, если будет "горячая рука", – сказал Кузнецов. (Игорь Рабинер)

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