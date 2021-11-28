Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Эвандер Кейн сменил агента. Идет работа по его обмену из «Сан-Хосе»

28 ноября, 23:50
Теги:

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн сменил агента. Интересы 30-летнего хоккеиста теперь представляет Дэн Мильштейн, который является агентом многих российских игроков, сообщает журналист Рик Даливал.

Уже ведется активная работа по возможному обмену канадского форварда. При этом «Шаркс» готовы сохранить в своей платежной ведомости часть зарплаты Кейна.

Ранее «Сан-Хосе» поместил форварда на драфт отказов, после чего игрок может отправиться в АХЛ.

У Эвандера Кейна, в январе заявившего о банкротстве, остается еще четыре года контракта с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Фанатов ЦСКА задерживают из-за файеров на матче с «Зенитом»
0