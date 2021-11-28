Эвандер Кейн сменил агента. Идет работа по его обмену из «Сан-Хосе»
28 ноября, 23:50
Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн сменил агента. Интересы 30-летнего хоккеиста теперь представляет Дэн Мильштейн, который является агентом многих российских игроков, сообщает журналист Рик Даливал.
Уже ведется активная работа по возможному обмену канадского форварда. При этом «Шаркс» готовы сохранить в своей платежной ведомости часть зарплаты Кейна.
Ранее «Сан-Хосе» поместил форварда на драфт отказов, после чего игрок может отправиться в АХЛ.
У Эвандера Кейна, в январе заявившего о банкротстве, остается еще четыре года контракта с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов.
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