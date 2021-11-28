Голы Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

«Вашингтон» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Столичные» взяли верх со счетом 4:2.

Автором победной шайбы стал защитник Дмитрий Орлов. Также на его счету голевая передача.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в матче. Он забросил 749-ю шайбу в НХЛ.

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл.

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«Каролина» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Овечкин — 19 (Орлов, Уилсон), 31:58 — 0:1. Протас — 1 (Карлсон), 32:57 — 0:2. Котканиеми — 5 (Мартинук, Деанджело), 46:22 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Пеши), 53:32 — 2:2. Орлов — 4 (бол., Уилсон, Карлсон), 57:05 — 2:3. Карлсон — 5 (п.в.), 58:19 — 2:4.

Вратари: Андерсен (57:33 — 58:19, 58:25) — Самсонов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (10+9+13) — 25 (7+11+7).

Наши: Свечников (17.38/2/-2) — Кузнецов (23.27/2/0), Овечкин (23.32/4/+1), Орлов (21.02/1/+2).

28 ноября. Роли. PNC Arena.