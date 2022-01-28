Эвандер Кейн дебютирует за «Эдмонтон» в матче против «Монреале»

Новичок «Эдмонтона» Эвандер Кейн заявил, что проведет дебютную игру в составе новый команды в субботу. «Ойлерз» предстоит провести матч регулярного чемпионата против «Монреаля», сообщает журналист Давид Паньотта.

8 января этого года «Сан-Хосе Шаркс» выставил 30-летнего нападающего на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. В заявлении «Шаркс» говорилось, что клуб проинформировал хоккеиста о своём намерении, которое стало следствием «нарушения игроком стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».

В четверг Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз».