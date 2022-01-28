Эвандер Кейн дебютирует за «Эдмонтон» в матче против «Монреале»
Новичок «Эдмонтона» Эвандер Кейн заявил, что проведет дебютную игру в составе новый команды в субботу. «Ойлерз» предстоит провести матч регулярного чемпионата против «Монреаля», сообщает журналист Давид Паньотта.
8 января этого года «Сан-Хосе Шаркс» выставил 30-летнего нападающего на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. В заявлении «Шаркс» говорилось, что клуб проинформировал хоккеиста о своём намерении, которое стало следствием «нарушения игроком стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».
В четверг Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз».
|Столичный дивизион
|И
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|1
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|40
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|11
|60
|2
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|16
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|3
|Рейнджерс
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|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
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|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
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|36
|7
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|42
|15
|27
|35
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|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
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|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
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|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|28.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|28.01
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|4 : 5
|28.01
|03:00
|
Оттава – Каролина
|2 : 3 Б
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|3 : 2
|28.01
|03:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 1
|28.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|1 : 5
|28.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|5 : 1
|28.01
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08