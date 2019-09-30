Эвандер Кейн будет дисквалифицирован на 10 матчей за толчок арбитра

«Сан-Хосе» провел контрольный матч против «Вегаса» (1:5). Нападающий «Акул» Эвандер Кейн был удален до конца матча за «физическое воздействие на арбитра», сообщает TSN.

Кейн поучаствовал в нескольких потасовках. Когда судья встречи пытался оттащить нападающего, то они вместе упали на лед. После этого игрок «Сан-Хосе» оттолкнул арбитра.

За это ему может грозить 10 матчей дисквалификации. О решении будет объявлено на этой неделе.

Evander Kane gets ejected in his last preseason game for «abuse of officials.» pic.twitter.com/OAKcqPWf2I — Brady Trettenero (@BradyTrett) September 30, 2019

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