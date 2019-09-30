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Эвандер Кейн будет дисквалифицирован на 10 матчей за толчок арбитра

17:28
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«Сан-Хосе» провел контрольный матч против «Вегаса» (1:5). Нападающий «Акул» Эвандер Кейн был удален до конца матча за «физическое воздействие на арбитра», сообщает TSN.

Кейн поучаствовал в нескольких потасовках. Когда судья встречи пытался оттащить нападающего, то они вместе упали на лед. После этого игрок «Сан-Хосе» оттолкнул арбитра.

За это ему может грозить 10 матчей дисквалификации. О решении будет объявлено на этой неделе.

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