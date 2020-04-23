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Эмоции сына Овечкина во время матча с Гретцки в NHL 20

08:49
Семья Овечкиных. Фото Russian Machine Never Breaks
Семья Овечкиных. Фото Russian Machine Never Breaks
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал победу в матче в NHL 20 против лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки со счетом 4:1. За действиями капитана «Кэпиталз» следил его сын Сергей.

Противостояние получило название «Великий против «Великой восьмерки». Во время трансляции на Twitch собирались пожертвования, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. За 2 часа прямого эфира было собрано более 16,5 миллиона долларов.

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