Экблад избежал серьезной травмы в матче с «Анахаймом»

Главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт заявил, что защитник Аарон Экблад избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0). Защитник пропустит определенное время, но это не будет продолжительный период, информирует TSN.

На второй минуте встречи защитник «Пантерз» получил повреждение правой ноги после столкновения с партнером по команде Александром Барковым и защитником «Дакс» Кэмом Фаулером. 26-летний канадец не смог самостоятельно покинуть лед — ему на помощь пришли сотрудники клуба.

В текущем сезоне Экблад провел 61 матч, в которых набрал 57 (15+42) очков.