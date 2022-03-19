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Сегодня, 13:56

Экблад избежал серьезной травмы в матче с «Анахаймом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт заявил, что защитник Аарон Экблад избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:0). Защитник пропустит определенное время, но это не будет продолжительный период, информирует TSN.

На второй минуте встречи защитник «Пантерз» получил повреждение правой ноги после столкновения с партнером по команде Александром Барковым и защитником «Дакс» Кэмом Фаулером. 26-летний канадец не смог самостоятельно покинуть лед — ему на помощь пришли сотрудники клуба.

В текущем сезоне Экблад провел 61 матч, в которых набрал 57 (15+42) очков.

Аарон Экблад
Эндрю Брюнетт
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 61 19 42 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
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24.03
19.03 02:00
Каролина – Вашингтон
 3 : 4 Б
19.03 02:00
Оттава – Филадельфия
 3 : 1
19.03 03:00
Виннипег – Бостон
 2 : 4
19.03 04:00
Калгари – Баффало
 0 : 1 ОТ
19.03 05:00
Анахайм – Флорида
 0 : 3
19.03 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 3 : 5
19.03 21:00
Айлендерс – Даллас
 - : -
19.03 21:00
Миннесота – Чикаго
 - : -
19.03 22:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
19.03 23:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
19.03 23:59
Аризона – Питтсбург
 - : -
19.03 23:59
Коламбус – Сент-Луис
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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