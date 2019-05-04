Нападающий "Торонто Марлиз" Егор Коршков прокомментировал свой дебют в АХЛ. Россиянин забросил шайбу в полуфинальном матче Восточной конференции против "Кливленд Монстерс" (4:3 ОТ).

– Сложно передать эмоции, очень приятно, когда забиваешь гол. В особенности, думаю, было приятно отцу, который присутствовал на трибуне. Но главное, мы добились победы, – сказал Коршков.

Уехать из России было трудным решением, но я очень рад, что приехал сюда. Мне все нравится. Я показываю ту игру, которую умею. Стараюсь не подвести команду. Маленькая площадка? Это интересно: больше силовой борьбы, меньше времени на принятие решения.

22-летний Коршков 1 мая подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Торонто", который выбрал россиянина на драфте-2016 под 31-м номером.