Три очка Шайфли принесли «Виннипегу» победу над «Эдмонтоном»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:5.

В составе гостей отличились Марк Шайфли, который сделал две результативные передачи, Кайл Коннор, Мейсон Аплтон, Николай Элерс, Матье Перро и Блейк Уилер. Хозяева ответили дублями Райана Нюджента-Хопкинса и Алекса Чиассона, еще одну шайбу забросил Кайлер Ямамото.

После этого матча «Виннипег» с 19 очками занимает третье место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 18 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 5:6 (1:2, 3:3, 1:1)

Голы: Шайфли — 7 (бол., Уилер, Пионк), 6:30 — 0:1. Чейссон — 1 (Шор, Бушар), 11:03 — 1:1. Коннор — 8, 12:50 — 1:2. Эпплтон — 4 (Шайфли), 20:49 — 1:3. Элерс — 10 (Коннор, Штястны), 22:31 — 1:4. Ньюджент-Хопкинс — 6 (бол., Макдэвид, Бэрри), 29:12 — 2:4. Ямамото — 5 (Нерс, Бэрри), 32:57 — 3:4. Перро — 3 (Пионк, Лаури), 34:15 — 3:5. Чейссон — 2 (Эннис, Бушар), 37:39 — 4:5. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Пульюярви, Макдэвид), 42:55 — 5:5. Уилер — 5 (Моррисси, Шайфли), 46:22 — 5:6.

Вратари: Смит (Коскинен, 22:31, 58:11) — Хеллебак.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 45 (14+22+9) — 24 (8+9+7).

16 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс»