Барзал повторил рекорд Яшина по матчам за «Айлендерс» с набранными очками

Нападающий «Айлендерс» Мэттью Барзал 16 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:1) отличился результативной передачей.

Для 23-летнего канадца это девятый матч кряду с набранными очками, сообщает пресс-служба лиги. Форвард повторил показатель российского хоккеиста Алексея Яшина в сезоне-2002/03, а также Трента Хантера (2009/10), Джоша Бейли (2017/18) и Джона Тавареса (2017/18).

Лидером по данному показателю в XXI веке является тот же Таварес, у которого в сезоне-2011/12 было 12 игр кряду с набранными очками.

