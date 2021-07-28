Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» предлагает контракт Коди Сиси

11:29
Теги:

«Эдмонтон» претендует на защитника Коди Сиси. 27-летний канадец должен подписать контракт с клубом на правах свободного агента, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне Сиси выступал за «Питтсбург». В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (4+13) очков.

Также Сиси прежде играл за «Оттаву» и «Торонто».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Китай — Россия, 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию
«Сент-Луис» повысил зарплату Бучневича в два раза. Сможет ли Павел заменить Тарасенко после обмена из «Рейнджерс»?
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
«А давайте все снимемся. И все будем героями». Реакция болельщиков на решение Симоны Байлз
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд