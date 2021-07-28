«Эдмонтон» предлагает контракт Коди Сиси

«Эдмонтон» претендует на защитника Коди Сиси. 27-летний канадец должен подписать контракт с клубом на правах свободного агента, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне Сиси выступал за «Питтсбург». В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (4+13) очков.

Также Сиси прежде играл за «Оттаву» и «Торонто».