«Эдмонтон» предлагает контракт Коди Сиси
11:29
«Эдмонтон» претендует на защитника Коди Сиси. 27-летний канадец должен подписать контракт с клубом на правах свободного агента, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне Сиси выступал за «Питтсбург». В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (4+13) очков.
Также Сиси прежде играл за «Оттаву» и «Торонто».
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