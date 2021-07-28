Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Виннипег» подписал вратаря Комри на год

12:08
Теги:

«Виннипег» подписал контракт с вратарем Эриком Комри, сообщает сайт клуба.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на 1 год и является односторонним. Зарплата — 750 тысяч долларов.

Комри дебютировал в НХЛ в составе «Джетс» еще в сезоне-2016/17. Всего в его активе 9 игр в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Китай — Россия, 3x3: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
«Сент-Луис» повысил зарплату Бучневича в два раза. Сможет ли Павел заменить Тарасенко после обмена из «Рейнджерс»?
Баскетбольные медалисты, сражения Нагорного и Далалояна в многоборье: анонс 28 июля на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд