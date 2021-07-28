«Виннипег» подписал вратаря Комри на год
12:08
«Виннипег» подписал контракт с вратарем Эриком Комри, сообщает сайт клуба.
Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на 1 год и является односторонним. Зарплата — 750 тысяч долларов.
Комри дебютировал в НХЛ в составе «Джетс» еще в сезоне-2016/17. Всего в его активе 9 игр в лиге.
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