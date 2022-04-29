«Эдмонтон» летом постарается продлить контракт с Эвандером Кейном

«Эдмонтон» намерен сохранить в составе нападающего Эвандера Кейна. Летом клуб предпримет все возможное, чтобы продлить контракт с форвардом, сообщает TSN.

30-летний канадец перешел в «Ойлерз» по ходу сезона после того, как расторг контракт с «Сан-Хосе». Он заключил с «Нефтяниками» соглашение до конца сезона с кэпхитом 2,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате Кейн провел 42 матча, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач.

Перед началом нынешнего сезона Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ.