«Эдмонтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» набрал 39 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 43 очка.

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