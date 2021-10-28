«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон». Проворов не набрал очков
07:43
«Эдмонтон» проиграл «Филадельфии» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
Голы: Жиру — 4 (Конекны, Кутюрье), 7:22 — 0:1. Томпсон — 1 (Обе-Кубель), 10:05 — 0:2. Бэрри — 1 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 10:40 — 1:2. Макдэвид — 7 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 19:42 — 2:2. Аткинсон — 5, 19:59 — 2:3. Хаймэн — 6 (Пулюярви, Макдэвид), 20:54 — 3:3. Аткинсон — 6 (Брассар, Браун), 44:18 — 3:4. Кутюрье — 2 (п.в., Проворов, Жиру), 59:01 — 3:5.
Вратари: Коскинен (58:01 — 59:01) — Харт.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (13+12+12) — 34 (12+6+16).
Наши: — - Проворов (25.16/1/+3).
28 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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