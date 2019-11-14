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Джон Хайнс: «Нью-Джерси» получил по заслугам»

09:39
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Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс прокомментировал поражение от «Оттавы» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дяьволы» опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

— Блэквуд был превосходен, без сомнения, — цитирует Хайнса официальный сайт «Оттавы». —  Он делал отличные сэйвы и держал нас в игре, особенно в третьем периоде. Мы должны действовать намного лучше. Когда вы возвращаетесь назад и смотрите на конец первого периода и третьего периодов, понимаете, что это не то, что должно быть. Сегодня мы получили по заслугам.

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