Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поделился впечатлениями от 1500 набранных очков за карьеру в НХЛ после того, как сделал две результативные передачи в матче с «Калгари» (3:1).

— Это значит, что я старею, — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ. — Это также значит, что я играл с хорошими партнерами и выдающимися хоккеистами. И мне повезло, что у меня было не так много травм. Вот что это значит.

За 22 сезона в НХЛ Торнтон провел 1619 матчей в составе «Бостона» и «Сан-Хосе», забросив 415 шайб и отдав 1085 голевых передач.

?В текущем сезоне Торнтон провел 54 матча и набрал 22 (2+20) очка.