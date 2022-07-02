«Ванкувер» продлил контракт с Бесером

Нападающий Брок Бесер согласовал новый контракт с «Ванкувером». Как сообщает пресс-служба НХЛ, 25-летний американец продлил соглашение с клубом на три года.

В прошедшем сезоне Бесер сыграл в 71 матче, в которых набрал 46 (23+23) очка.

«Кэнакс» в сезоне-2021/22 заняли 10-е место в Западной конференции НХЛ и не смогли выйти в плей-офф.