Джаред Беднар: «Задоров играет в свой лучший хоккей на моей памяти»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар отметил форму, в которой находится защитник «Эвеланш» Никита Задоров.

— Задоров показал первоклассный хоккей, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — Он отлично действует в последнее время, когда мы ставим его против лучших сил соперников. И он отлично выполняет свою работу. Пожалуй, играет в свой лучший хоккей на моей памяти.

В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:1) Задоров провел на льду почти 28 минут, применил десять силовых приемов и завершил встречу с показателем полезности «плюс 2».

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