Двукратный обладатель Кубка Стэнли Браун завершит карьеру после окончания сезона
Нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает TFP.
37-летний американец провел всю свою карьеру в составе «Королей». Он был выбран на драфте 2003 года под общим 13-м номером.
Всего он провел в лиге 1295 матчей (рекорд в истории «Кингз»), в которых набрал 712 (325+387) очков.
Именно Браун был капитаном команды, когда она выигрывала Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах.
Напомним, что в этом сезоне «Лос-Анджелес» пробился в плей-офф впервые с 2018 года.
В составе сборной США Браун становился бронзовым призером чемпионата мира и брал серебро Олимпиады в Ванкувере.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|29.04
|02:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|29.04
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|29.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|29.04
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|29.04
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|29.04
|04:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|29.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|- : -
|29.04
|05:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19