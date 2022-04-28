Двукратный обладатель Кубка Стэнли Браун завершит карьеру после окончания сезона

Нападающий «Лос-Анджелеса» Дастин Браун завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает TFP.

37-летний американец провел всю свою карьеру в составе «Королей». Он был выбран на драфте 2003 года под общим 13-м номером.

Всего он провел в лиге 1295 матчей (рекорд в истории «Кингз»), в которых набрал 712 (325+387) очков.

Именно Браун был капитаном команды, когда она выигрывала Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах.

Напомним, что в этом сезоне «Лос-Анджелес» пробился в плей-офф впервые с 2018 года.

В составе сборной США Браун становился бронзовым призером чемпионата мира и брал серебро Олимпиады в Ванкувере.