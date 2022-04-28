Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера»

«Ванкувер» является одним из претендентов на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Рик Даливал.

На 26-летнего российского игрока претендуют сразу несколько клубов из Северной Америки. Ранее сообщалось, что он интересен «Эдмонтону», «Оттаве», «Торонто» и «Бостону».

Срок соглашения нападающего с российским клубом рассчитан до 30 апреля.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.