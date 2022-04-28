Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера»
«Ванкувер» является одним из претендентов на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Рик Даливал.
На 26-летнего российского игрока претендуют сразу несколько клубов из Северной Америки. Ранее сообщалось, что он интересен «Эдмонтону», «Оттаве», «Торонто» и «Бостону».
Срок соглашения нападающего с российским клубом рассчитан до 30 апреля.
В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
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|28.04
|02:30
|
Рейнджерс – Монреаль
|3 : 4
|28.04
|02:30
|
Виннипег – Филадельфия
|4 : 0
|28.04
|03:30
|
Даллас – Аризона
|3 : 4 ОТ
|28.04
|03:30
|
Чикаго – Вегас
|4 : 3 Б
|28.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|3 : 5
|15.05
|00:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|15.05
|00:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|15.05
|00:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.05
|00:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|15.05
|00:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|15.05
|00:00
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Флорида – Вашингтон
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|15.05
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Калгари – Даллас
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