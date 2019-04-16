Дон Черри: "Овечкин не хотел биться со Свечниковым"

Хоккейный эксперт Дон Черри - о драке Александра Овечкина и Андрея Свечникова во время матча первого раунда плей-офф НХЛ "Каролина" - "Вашингтон" (5:0).

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

- Посмотрите. Легкий удар, еще один, еще. Теперь он предлагает биться. Хочешь повалять дурака - получаешь, - сказал Черри в эфире Sportsnet.

В ответ на реплику соведущего Рона Маклина о том, что "не нужно выбирать ребенка (для поединка)", Черри ответил: "Он не выбирал ребенка! Овечкин не хотел с ним биться, тот сам вызвался. Если ты бьешь соперника клюшкой и вызываешь его на бой, то нужно быть готовым к этому. Этот парень (Свечников) искал неприятности".

Напомним, Овечкин подрался со Свечниковым в первом периоде и отправил соперника в нокаут, после чего тот уже не сумел вернуться на лед.

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