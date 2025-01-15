Добровинский назвал возможную стоимость украденных перстней Малкина

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» ограбление российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в дом 38-летнего россиянина в субботу, 11 января. Грабители похитили три чемпионских перстня Малкина за завоевание Кубка Стэнли. Позже факт ограбления подтвердил сам хоккеист.

— Если Евгений Малкин захочет восстановить перстни, то сможет это сделать. Вячеслав Александрович Фетисов неправ, что это невозможно. Дело в том, что Малкин играл в команде, и у всех одинаковые перстни — можно взять перстень у кого-то из команды и сделать точно такую копию, которая не будет ничем отличаться. Сегодня с компьютерной графикой возможно сделать повтор до миллиметра, но, конечно, очень жаль, что украли, ведь это будет только копия.

Что касается стоимости перстней, есть люди, которые собирают ценные перстни тех, кого уже нет с нами, или тех звезд, которые по разным причинам расстались с ними, так что цена может доходить до 25 тысяч долларов. Такой средний перстень игрока, не так давно закончившего игру или еще кого-то, варьируется от 5 до 10 тысяч долларов. Да, это очень неприятно действительно. Вот, в чем Вячеслав Фетисов прав — это уже совершенно другая Америка по сравнению с той, когда жил там Фетисов, и когда мне доводилось там жить, бывать в начале восьмидесятых — это две абсолютно разные страны, — сказал Добровинский «СЭ».

В текущем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.