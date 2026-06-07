Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли — за 6 минут 10 секунд

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер отметился четырьмя очками в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз», забросив три шайбы и отдав результативную передачу.

Во втором периоде 29-летний канадец оформил хет-трик, отличившись на 31-й, 35-й и 37-й минутах встречи. На три гола Марнеру потребовалось всего 6 минут 10 секунд.

Этот показатель стал новым рекордом финалов Кубка Стэнли. Форвард «Вегаса» превзошел достижение легендарного Мориса Ришара, установленное в 1957 году. Тогда нападающий «Монреаля» оформил хет-трик в матче с «Бостоном» за 6 минут 21 секунду.

Кроме того, хет-трик Марнера вошел в число самых быстрых в истории плей-офф НХЛ. Его результат занимает девятое место в общей статистике турнира.

Рекорд по-прежнему принадлежит Тиму Керру. В 1985 году форвард «Филадельфии» забросил три шайбы за 3 минуты 24 секунды в матче первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс».

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