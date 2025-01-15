Малкин стал жертвой воров в Питтсбурге. У русской звезды НХЛ украли перстни за победу в Кубке Стэнли
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сиэтл» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Стивенсон — 6 (мен., Маккэн, Даккорд), 2:12 — 0:1. Томасино — 5 (О`Коннор, Летанг), 9:19 — 1:1. Раст — 17 (Карлссон, Малкин), 24:42 — 2:1. Олексяк — 3 (Бьоркстранд, Ларссон), 48:04 — 2:2. Толванен — 11 (Райт, Махура), 48:54 — 2:3. Какко — 8 (п.в., Ларссон), 58:57 — 2:4.
Вратари: Джерри (58:10 — 58:57) — Даккорд.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 33 (16+12+5) — 18 (2+8+8).
Наши: Малкин (18.00/1/-1) — -.
15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 314 зрителей.
«Питтсбург» уступил дома скромному «Сиэтлу» (2:4), позволив сопернику забросить три шайбы в третьем периоде, и усложнил и без того непростую ситуацию в борьбе за место в плей-офф на «Востоке». Команда потерпела седьмое поражение в последних восьми играх. Однако это еще не самые худшие события в жизни для одного из лидеров «Пингвинз» Евгения Малкина, вернувшегося в строй после небольшой травмы и пропуска пяти матчей.
Российская суперзвезда стала жертвой воров. Кража со взломом произошла еще в субботу, когда «Питтсбург» дома встречался с «Оттавой» и был разгромлен со счетом 0:5. О происшествии первым сообщил местный канал KDKA. Россиянин участия в той игре не принимал из-за небольшой травмы. Звонок в службу 911 поступил через несколько часов после окончания встречи.
По странному стечению обстоятельств в доме хоккеиста, расположенном в престижном районе Sewickley Heights в пригородной части Питтсбурга, были отключены сигнализация и камеры видеонаблюдения. Сейф оказался открытым. Воры выбили заднюю дверь и спокойно сделали свое грязное дело, прихватив три чемпионских перстня Малкина за победы в Кубке Стэнли. О других пропажах не сообщается. Каждое кольцо украшено драгоценными камнями и считается произведением ювелирного искусства. Стоимость такого украшения составляет, как правило, десятки тысяч долларов.
Местная полиция активно ищет очевидцев произошедшего, но пока новостей в этом отношении нет. Печальная история, случившаяся с Малкиным, далеко не первое дело, связанное с ограблениями хоккеистов. В конце ноября прошлого года воры обнесли дом нападающего Тайлера Сегина. Игрок «Далласа», выбывший до конца сезона, восстанавливается после тяжелой травмы и публичных комментариев относительно происшествия не давал.
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|23
|19
|49
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|24
|49
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|22
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|20
|23
|44
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|16
|27
|37
|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
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|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
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|43
|14
|29
|35
|8
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|44
|14
|30
|30
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
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|43
|19
|24
|48
|6
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|44
|18
|26
|41
|7
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|45
|19
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|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|15.01
|03:00
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Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
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Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
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Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
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Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:30
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Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|3 : 5
|15.01
|05:00
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Колорадо – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ