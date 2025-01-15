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Малкин стал жертвой воров в Питтсбурге. У русской звезды НХЛ украли перстни за победу в Кубке Стэнли

Дом Малкина ограбили во время матча «Питтсбург» — «Сиэтл»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Евгений Малкин против «Сиэтла».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Неудачное начало года для Джино.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сиэтл» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Стивенсон — 6 (мен., Маккэн, Даккорд), 2:12 — 0:1. Томасино — 5 (О`Коннор, Летанг), 9:19 — 1:1. Раст — 17 (Карлссон, Малкин), 24:42 — 2:1. Олексяк — 3 (Бьоркстранд, Ларссон), 48:04 — 2:2. Толванен — 11 (Райт, Махура), 48:54 — 2:3. Какко — 8 (п.в., Ларссон), 58:57 — 2:4.
Вратари: Джерри (58:10 — 58:57) — Даккорд.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 33 (16+12+5) — 18 (2+8+8).
Наши: Малкин (18.00/1/-1) — -.
15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 314 зрителей.

«Питтсбург» уступил дома скромному «Сиэтлу» (2:4), позволив сопернику забросить три шайбы в третьем периоде, и усложнил и без того непростую ситуацию в борьбе за место в плей-офф на «Востоке». Команда потерпела седьмое поражение в последних восьми играх. Однако это еще не самые худшие события в жизни для одного из лидеров «Пингвинз» Евгения Малкина, вернувшегося в строй после небольшой травмы и пропуска пяти матчей.

Российская суперзвезда стала жертвой воров. Кража со взломом произошла еще в субботу, когда «Питтсбург» дома встречался с «Оттавой» и был разгромлен со счетом 0:5. О происшествии первым сообщил местный канал KDKA. Россиянин участия в той игре не принимал из-за небольшой травмы. Звонок в службу 911 поступил через несколько часов после окончания встречи.

По странному стечению обстоятельств в доме хоккеиста, расположенном в престижном районе Sewickley Heights в пригородной части Питтсбурга, были отключены сигнализация и камеры видеонаблюдения. Сейф оказался открытым. Воры выбили заднюю дверь и спокойно сделали свое грязное дело, прихватив три чемпионских перстня Малкина за победы в Кубке Стэнли. О других пропажах не сообщается. Каждое кольцо украшено драгоценными камнями и считается произведением ювелирного искусства. Стоимость такого украшения составляет, как правило, десятки тысяч долларов.

Местная полиция активно ищет очевидцев произошедшего, но пока новостей в этом отношении нет. Печальная история, случившаяся с Малкиным, далеко не первое дело, связанное с ограблениями хоккеистов. В конце ноября прошлого года воры обнесли дом нападающего Тайлера Сегина. Игрок «Далласа», выбывший до конца сезона, восстанавливается после тяжелой травмы и публичных комментариев относительно происшествия не давал.

Лука Дончич. Дом звезды НБА Луки Дончича ограбили. Это не первый налет на жилье спортсмена в США за последнее время

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
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2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
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Торонто – Даллас
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15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
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Вашингтон – Анахайм
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Детройт – Сан-Хосе
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Коламбус – Филадельфия
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Нью-Джерси – Флорида
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