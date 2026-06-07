Марнер не реализовал буллит в матче Кубка Стэнли «Вегас» — «Каролина»

«Вегас» принимает «Каролину» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2026.

На 5-й минуте третьего периода нападающий «Вегаса» Митч Марнер при счете 4:0 не реализовал буллит. Во втором периоде он забросил в ворота соперников три шайбы подряд.

С началом третьего периода вратарь «Каролины» Брэндон Бусси сменил голкипера Фредерика Андерсена.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №3

7 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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