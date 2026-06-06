Сергачев считает, что Симашеву и Буту нужно прибавить в стабильности

Защитник «Юты» Михаил Сергачев оценил прогресс своих одноклубников защитника Дмитрия Симашева и нападающего Даниила Бута.

«Наверное, нужно прибавить в стабильности. В целом у них все есть, чтобы быть отличными игроками НХЛ. Чтобы доминировать и играть на топ-ролях. Есть рост, сила, владение шайбой, катание, голова, им просто нужно больше игровой практики и развиваться. Они еще в начале своего пути, но я думаю, что у них будет все в порядке», — цитирует хоккеиста ТАСС.

На счет 21-летнего Симашева 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 1 результативной передачей. У 21-летнего Бута 29 игр, 3 гола и 4 ассиста.

В плей-офф оба россиянина не сыграли.

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