Сергачев не назвал сезон «Юты» удачным

Защитник «Юты» Михаил Сергачев оценил результаты команды в сезоне-2025/26.

«Задачу минимум, которую поставили, выполнили, но я бы не сказал, что сезон был удачным, Все равно много было минусов, которые нужно исправлять, чтобы быть более-менее стабильными в сезоне, в регулярном чемпионате. Выходить на доминирующий уровень, потом пытаться выигрывать Кубок Стэнли. Нам еще расти и расти, но в целом сезон намного лучше предыдущего», — цитирует хоккеиста ТАСС.

В регулярном чемпионате «Маммот» с 92 очками заняли шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Стэнли команда в первом раунде уступила «Вегасу» со счетом 2-4.

27-летний Сергачев провел 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 59 (10+49) очков. В 6 матчах плей-офф россиянин отметился 5 результативными передачами.