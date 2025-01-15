«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У хозяев дубль оформил Зак Веренски, еще гол забил Кент Джонсон.

В составе «Флайерз» шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт.

«Коламбус» набрал 48 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» идет на 12-й строчке с 44 баллами.