«Питтсбург» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома уступил «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.

За «Кракен» шайбы забросили Чандлер Стивенсон, Джейми Олексяк, Ээли Толванен и Каапо Какко.

В составе «Пингвинз» отличились Филип Томасино и Брайан Раст.

«Питтсбург» набрал 44 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 41 баллом.