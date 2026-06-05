Голкипер Романов подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»

Российский вратарь Георгий Романов подписал новый контракт с «Сент-Луисом», сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Двустороннее соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года. В первый год он будет получать 600 тысяч долларов за сезон в АХЛ, во второй — 700 тысяч. В НХЛ Романов сможет зарабатывать 850/900 тысяч.

В прошедшем сезоне Романов выступал за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ. Он провел 24 матча в регулярном чемпионате и 11 игр в плей-офф.

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