«Каролина» забила «Вегасу» три гола подряд за одну минуту в матче финала Кубка Стэнли

«Каролина» играет в гостях с «Вегасом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2026.

На 8-й минуте третьего периода гости забили три гола подряд. Отличились нападающие Джордан Мартинук, Тэйлор Холл и Джордан Стаал.

Перед этим «Каролина» проигрывала со счетом 0:4.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №3

7 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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