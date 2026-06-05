Матч звезд НХЛ 2027: когда и где пройдет, новый формат

Матч звезд НХЛ 2027 пройдет в пятницу и субботу, 5 и 6 февраля на территории «Ю-би-эс Арена» в Элмонте (США).

С 2027 года изменится привычная концепция турнира. Вместо 4 команд, собранных по дивизионам НХЛ, играющих мини-турнир на выбывание будет 5 сборных по национальностям — Канада, США, Финляндия, Швеция и сборная «Остального мира», в которой сыграют российские хоккеисты. Эти 5 команд проведут круговой турнир с финалом.

Изменилось и игровое время. На Матче звезд НХЛ-2027 матчи продлятся 5 минут чистого времени без перерывов и смен сторон. В первый игровой день, 5 февраля, пройдет круговой раунд из 10 матчей. А во второй, 6 февраля, будет сыгран 10-минутный финал. Команда-победитель получит 2 000 000 долларов.

Также изменениям подвергся конкурс мастерства. В 2027 году смогут участвовать только 10 игроков до 25 лет. Победитель забирает 1 миллион долларов.