Тарпищев уверен, что Андреева способна завершить сезон в топ-3 мирового рейтинга
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что восьмая ракетка мира Мирра Андреева завершит сезон в топ-3 рейтинга WTA.
6 июня 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
«До победы во Франции я предполагал, что она будет в пятерке по итогам года, а сейчас реально быть в тройке, учитывая, что всех лихорадит, за исключением, пожалуй, [Арины] Соболенко и [Коко] Гауфф», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года.
Источник: ТАСС
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