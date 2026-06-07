Марнер оформил хет-трик в третьем матче серии «Вегас» — «Каролина»

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер забросил три шайбы в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 с «Каролиной».

29-летний канадец отличился на 11-й, 15-й и 17-й минутах второго периода. Он забил три гола подряд. Также на счету Марнера результативный пас.

В Кубке Стэнли-2026 Марнер в 19 матчах набрал 28 (10+18) очков.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №3

7 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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