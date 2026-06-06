Василевский — о завоевании «Везина Трофи»: «Это командная награда»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал завоевание награды лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

31-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере.

«Я очень благодарен. В профессиональном плане это одна из главных целей, но все дело в команде. Чтобы иметь хорошую команду в обороне, нужно многое. Я не могу выразить словами, как благодарен своим товарищам, организации, тренерам, болельщикам. Это командная награда», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Василевский одержал 39 побед в 58 матчах — лучший показатель в лиге. Он также стал одним из лидеров по коэффициенту надежности (2,31) и по проценту отраженных бросков (91,2%).

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