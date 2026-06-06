Фарм-клуб «Торонто» обыграл «Уилкс-Берри» в пятом матче, Ахтямов сделал 32 сэйва

«Торонто Марлис» переиграл «Уилкс-Берри» в пятом матче полуфинальной серии АХЛ — 5:1. Игра прошла на арене «Рико Колизеум» в Торонто.

Российский голкипер «Марлис» Артур Ахтямов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 28 из 32 бросков.

Единственный гол «Уилкс-Берри» забил российский нападающий Михаил Ильин. Теперь у него 9 (2+7) очков в 14 играх этого плей-офф.

«Марлис» вышли вперед в серии — 3-2. Шестой матч пройдет во вторник, 8 июня. Начало игры — 01:05 по московскому времени.

АХЛ

Плей-офф

Полуфинал

Пятый матч

«Торонто Марлис» — «Уилкс-Берри» — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Счет в серии: 3-2.