Василевский стал обладателем «Везина Трофи» в сезоне-2025/26

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

31-летний россиянин стал обладателем этого трофея во второй раз в карьере. Он также выигрывал его в 2019 году.

Василевский получил 17 первых мест и в сумме набрал 114 очков. Второе место занял его соотечественник Илья Сорокин из «Айлендерс» (51 очко), третье — американский голкипер «Бостона» Джереми Суэймэн (46 очков).

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Василевский одержал 39 побед в 58 матчах — лучший показатель в лиге. Он также стал одним из лидеров по коэффициенту надежности (2,31) и по проценту отраженных бросков (91,2%).

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