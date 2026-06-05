Нападающий «Монреаля» Сузуки получил «Селки Трофи»

Нападающий «Монреаля» Ник Сузуки получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний хоккеист набрал в голосовании 1726 баллов. Второе место в опросе занял форвард Энтони Чирелли (467 очков) из «Тампа-Бэй», третье — нападающий Брок Нельсон (406) из «Колорадо».

В сезоне-2025/26 Сузуки набрал 101 (29+72) очко в 82 матчах регулярного чемпионата. Он стал шестым в НХЛ по количеству выигранных вбрасываний (1 449) и лидером среди нападающих команды по времени, проведенному на поле (1707 минут, в среднем 20:49 за игру).

«Монреаль» заработал 106 очков и занял четвертое место в турнирной таблице «Востока» по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Команда дошла до финала конференции и проиграла «Каролине» со счетом 1-4 в серии.

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