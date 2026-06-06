Полицейские разыграли Василевского при вручении «Везина Трофи»

Голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому необычным способом вручили награду «Везина Трофи».

31-летний россиянин во второй раз в карьере выиграл приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, полицейские остановили Василевского после тренировки у домашней арены «Тампы» и сообщили ему, что кто-то подозрительный находится возле его машины. Они подвели игрока к автомобилю с полицейской собакой, которая «обнаружила» подозрительный предмет на пассажирском сиденье. Затем полицейские достали из машины Василевского обернутый в черную материю предмет — оказалось, что под чехлом находится «Везина Трофи». Россиянину вручили трофей и поздравили с победой.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Василевский одержал 39 побед в 58 матчах — лучший показатель в лиге. Он также стал одним из лидеров по коэффициенту надежности (2,31) и по проценту отраженных бросков (91,2%).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max