Фетисов поздравил Василевского со званием лучшего голкипера НХЛ: «Радует, что нет предвзятости»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание голкипера «Тампы» Андрея Василевского лучшим вратарем по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Поздравляю Андрея! Он большой молодец во всех смыслах. Молодец, что в этом году подтвердил, что является лучшим вратарем. Радует, что несмотря на мнение многих скептиков о том, что русскому парню не дадут трофей, он его получил. Радует, что нет предвзятости НХЛ по отношению к нашим ребятам. Гордимся им!» — сказал Фетисов «СЭ».

Василевский получил 17 первых мест и в сумме набрал 114 очков. Второе место занял его соотечественник Илья Сорокин из «Айлендерс» (51 очко), третье — американский голкипер «Бостона» Джереми Суэймэн (46 очков).

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Василевский одержал 39 побед в 58 матчах — лучший показатель в лиге. Он также стал одним из лидеров по коэффициенту надежности (2,31) и по проценту отраженных бросков (91,2%).

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