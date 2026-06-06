TSN: «Торонто» рассматривает Руа и Лавиолетта на должность главного тренера

Патрик Руа и Питер Лавиолетт являются претендентами на пост главного тренера «Торонто», сообщает TSN.

Как отмечает источник, на этой неделе клуб планирует провести переговоры со специалистами.

60-летний Руа в апреле был отправлен в отставку с поста главного тренера «Айлендерс», которых он возглавлял с января 2024-го. Последним местом работы 61-летнего Лавиолетта был «Рейнджерс» — тренер работал в команде с 2023 по 2025 год.

По итогам сезона-2025/26 «Торонто» занял 15-е место в Восточной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф.

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