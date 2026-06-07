«Каролина» отыгралась с 0:4 в матче с «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли, Свечников сравнял счет

«Каролина» играет в гостях с «Вегасом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2026.

После второго периода «Каролина» проигрывала со счетом 0:4, однако затем забила четыре гола подряд. Четвертую шайбу записал на свой счет российский нападающий Андрей Свечников — он отличился на 19-й минуте третьего периода и сравнял счет (4:4).

В Кубке Стэнли-2026 Свечников в 16 матчах набрал 9 (4+5) очков.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №3

7 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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