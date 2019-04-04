Дмитрий Орлов: "В 2016 году вел переговоры с ЦСКА"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов рассказал, что в 2016 году перед Кубком мира вел переговоры о переходе в ЦСКА. При этом хоккеист отметил, что хотел остаться в НХЛ. Орлов защищает цвета "Кэпиталз" с 2011 года. В 2018-м он стал обладателем Кубка Стэнли.

– В 2016 году, когда вы без контракта играли на Кубке мира, ходили разговоры, что ЦСКА приглашал вас на большие деньги. Это правда?

– Да, у нас были разговоры с руководством ЦСКА – Сергеем Федоровыми и другими людьми, с одной стороны, и моим агентом, с другой. Сам готовился к Кубку мира, понимал ответственность – это было мое первое такое большое соревнование. В итоге остался в "Вашингтоне" и не жалею об этом. Все равно у меня был приоритет – НХЛ. Время показало, что сделал правильный выбор. (Игорь Рабинер)

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