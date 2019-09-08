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Дмитрий Орлов рассказал о встрече с Трампом

14:42
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов — о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

— Вы были в гостях у Трампа...

— Не только я — вся команда. Мы сфотографировались с ним и все. Такая дружеская фотография получилась. Это очень крутая возможность — побывать в Белом Доме. Плюс у каждого президента своя энергетика. Трамп был достаточно позитивный. Общался со всей командой, шутил. Не буду говорить, о чем. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/zaschitnik-vashingtona-i-sbornoy-rossii-rasskazal-o-diskvalifikacii-evgeniya-kuznecova-vylete-kepitalz-iz-pley-off-olimpiade-i-kubke-mira-i-prokommentiroval-itervyu-artemiya-panarina-1583242/

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