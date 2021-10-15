Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» вырвать победу у «Детройта»

«Тампа» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине третьего периода «Лайтнинг» проигрывали в три шайбы — 3:6, но смогли отыграться и вырвать победу.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и голом. Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

В составе «Ред Уингз» голом отметился российский напададющий Владислав Наместников, а Тайлер Бертуцци оформил покер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)

Голы: Ларкин — 1 (Фаббри, Задина), 14:00 — 1:0. Бертуцци — 1 (Ледди, Зайдер), 20:18 — 2:0. Бертуцци — 2 (Эрне, Линдстрем), 27:52 — 3:0. Палат — 1 (Хедман, Кучеров), 28:08 — 3:1. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Раймонд), 32:29 — 4:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Сергачев), 35:19 — 4:2. Стэмкос — 2 (бол., Сергачев, Кучеров), 36:31 — 4:3. Бертуцци — 4 (Декейсер, Зайдер), 44:35 — 5:3. Наместников — 1 (Расмуссен, Ледди), 47:10 — 6:3. Колтон — 1 (Чернак), 53:43 — 6:4. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 56:25 — 6:5. Киллорн — 2 (Хедман), 57:41 — 6:6. Палат — 2 (Хедман, Пойнт), 62:43 — 6:7.

Вратари: Неделькович — Василевский.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 26 (8+12+6+0) — 48 (15+16+14+3).

Наши: Наместников (14.14/1/+1) — Кучеров (24.43/8/+1), Сергачев (21.56/3/-3).

15 октября. Детройт. Little Caesars Arena.