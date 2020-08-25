«Детройт» подписал с Фаббри двухлетний контракт

«Детройт» продлил на два года контракт с нападающим Робби Фаббри, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года и 5,9 миллиона долларов (2,95 млн долларов за сезон). Предыдущий контракт хоккеиста составлял 900 тысяч долларов.

Фаббри стал игроком «Детройта» по ходу сезона-2019/20 в результате обмена из «Сент-Луиса».

В минувшем сезоне НХЛ 24-летний канадец набрал 31 (14+17) очко при полезности «минус 29» в 52 матчах регулярного чемпионата.