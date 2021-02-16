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«Чикаго» в овертайме обыграл «Детройт», Наместников забросил четвертую шайбу в сезоне

06:05
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Детройт» со счетом 3:2.

В составе гостей дубль оформил Доминик Кубалек, еще одну шайбу забросил Маттиас Янмарк. Хозяева ответили точными бросками Владислава Наместникова и Кристиана Юоса.

После этого матча «Чикаго» с 20 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 11 очками — на восьмой строчке.

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