«Чикаго» в овертайме обыграл «Детройт», Наместников забросил четвертую шайбу в сезоне
06:05
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Детройт» со счетом 3:2.
В составе гостей дубль оформил Доминик Кубалек, еще одну шайбу забросил Маттиас Янмарк. Хозяева ответили точными бросками Владислава Наместникова и Кристиана Юоса.
После этого матча «Чикаго» с 20 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 11 очками — на восьмой строчке.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю