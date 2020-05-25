Detroit News: Тимашов не станет подписывать контракт с рижским «Динамо»

Нападающий «Детройта» Дмитро Тимашов не станет подписывать контракт с рижским «Динамо». Об этом Detroit News сообщил представитель 23-летнего шведа.

Тимашов стал игроков «Детройта» в феврале, когда «Красные крылья» забрали экс-форварда «Торонто» с драфта отказов. Он успел провести за «Ред Уингз» 5 матчей. Сейчас хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Всего в НХЛ Тимашов провел 44 матча и отметился 9 (4+5) очками.