Дерек Кинг будет исполняющим обязанности главного тренера «Чикаго» до конца сезона

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Чикаго» Кайл Дэвидсон заявил, что клуб не будет искать нового тренера до конца сезона. Дерек Кинг останется исполняющим обязанности главного тренера до конца регулярного чемпионата, сообщает журналист Марк Лазерус.

В субботу, 6 ноября, «Чикаго» уволил тренера Джереми Коллитона. Его место занял Дерек Кинг, тренировавший с апреля 2019 года «Рокфорд», фарм-клуб команды в АХЛ.

В возрасте 33 лет Коллитон стал 38-м тренером в истории «Чикаго» и самым молодым в НХЛ, заменив уволенного 6 ноября 2018 года Джоэла Кенневилля.